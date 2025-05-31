«Прогноз хороший»: Джо Байден заявил, что начал курс лечения онкологии

У экс-президента США диагностировали агрессивную форму рака простаты.

Бывший президент США Джо Байден сообщил о начале лечения от онкологического заболевания на мероприятии в Делавэре, посвященном памяти погибших военнослужащих. Это первое заявление политика после того, как его представители рассказали общественности о диагнозе — агрессивной форме рака простаты.

По словам 82-летнего Байдена, он позитивно смотрит на свои перспективы и выполняет рекомендации врача — 32-летнего известного хирурга (имя не называется), который сам сумел побороть рак, причем такой же диагноз. Об этом говорится в материале The Washington Post.

«Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой… Прогноз хороший. Мы работаем, все движется вперед, и я чувствую себя хорошо. Все настроены очень оптимистично», — заявил экс-президент.

По словам Байдена, препараты, которые ему прописаны, не оказывают негативного влияния на органы. Известно, что врачи обнаружили у него метастазы в кости, однако политик утверждает, что его кости крепки, а настроение — боевое. В офисе Байдена сообщили, что его недуг, вероятно, чувствителен к гормональной терапии, что «позволяет проводить эффективное лечение».

Обсуждение диагноза Джо Байдена совпало с постоянно звучащими в прессе вопросами о его умственной и физической форме. До сих пор предметом дискуссии остаются обвинения в адрес его команды, якобы скрывшей проблемы с когнитивными способностями во время президентского срока. При этом в ходе президентской кампании кандидат шутил, что может избить всех своих недоброжелателей. И утверждал, что победил бы Дональда Трампа, если бы не снялся с гонки.

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