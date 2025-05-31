Не дождался третьего внука: беременная певица Риана потеряла отца

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 43 0

Умер отец певицы Рианы Рональд Фенти

Умер отец певицы Рианы

Фото: Instagram*/ ronald.fenty

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У него пятеро детей, включая знаменитую R’n’B певицу.

Умер отец певицы Рианы — Рональд Фенти. Об этом сообщает радиостанция Starcom Network News, которая вещает на родине артистки — в Барбадосе.

По информации СМИ, Фенти скончался от непродолжительной болезни, однако подробности диагноза и причины смерти пока не известны.

Родителю звезды было 70 лет. Его сердце остановилось утром 31 мая в Лос-Анджелесе.

Знаменитость является не единственным ребенком в семье, у нее есть два младших брата Рорри и Раджад и две старших сестры по отцу, рожденных еще до его брака с матерью артистки. Родители певицы развелись, когда ей было 14 лет. Какое-то время у Рианы и ее отца были сложные отношения. Однако позже им удалось решить все разногласия.

Печальная новость пришла во время третьей беременности исполнительницы. Она ждет ребенка от рэпера A$AP Rocky.

Ранее 5-tv.ru писал том, что умерла звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Валери Махаффи.

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