Украине стоит принять условия России и сесть за стол переговоров. В этом уверена Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW). Свое мнение она опубликовала в социальной сети Х, подчеркнув, что на период прекращения огня Европе следует приостановить поставки оружия киевскому режиму.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц и европейцы должны повлиять на президента Украины Владимира Зеленского, с тем чтобы он принял условия и возобновил в понедельник переговоры в Турции», — написала политик.

Как отметила Сара Вагенкнехт, инициатива России заключить перемирие открывает уникальные возможности для мирного разрешения конфликта. Прежде она публично заявляла, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и его встреча с Мерцем продемонстрировали его нежелание вести серьезный диалог об урегулировании.

Несколько дней назад министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова представить Украине меморандум в ходе второго раунда переговоров. Он также выразил надежду, что все заинтересованные стороны поддержат стремление к миру и посодействуют проведению встречи. Вскоре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил дату.

Ранее, писал 5-tv.ru, Песков объявил, что российская делегация отправляется в Стамбул. В понедельник утром она будет готова начать разговор.