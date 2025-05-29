«Для нас это очень серьезный вопрос»: Белоруссия обеспечит Россию картошкой

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В ответ на обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности Лукашенко подчеркнул, что республика умеет выращивать этот овощ и готова закрыть потребности обеих стран.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Что касается продовольственной безопасности, то уже который день эту тему обсуждают даже на уровне президентов. Возник вопрос о нехватке картошки. И вот сегодня всех успокоил самый главный в этой области специалист, белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Очень много разговоров, особенно после совещания в России у президента России, где он там пошутил по поводу картошки, но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем, надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», — заявил президент Белоруссии.

Я лишь напомню, что на дефицит картофеля на днях обратил внимание глава государства Владимир Путин. Он обсудил этот вопрос с Лукашенко. И в этом году на своем стратегическом овоще Минск, похоже, неплохо заработает.

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