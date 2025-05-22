Повышение цен на фрукты? Майские заморозки ударили по урожаю

Агроэксперт оценил влияние погодных условий на наличие ягод в России.

Серьезных последствий для урожая из-за погодных аномалий в мае не будет, несмотря на резкое похолодание и ночные заморозки. Об этом в беседе с aif.ru рассказал агроэксперт Илья Березнюк.

«Отобразится ли как-то на ценах то, что косточковые, плодовые деревья пострадали от заморозков? Я сомневаюсь. В первую очередь, объемы черешни или персиков в летний период поступают на рынок из дружественных стран. Поэтому сомневаюсь, что заморозки как-то сильно повлияют на цены», — отметил управляющий партнер аграрной компании.

Березнюк подчеркнул, что если часть урожая все же пострадает из-за заморозков, объемы импорта фруктов и ягод из дружественных стран могут быть незначительно увеличены.

Весенние заморозки в южных и центральных регионах России затронули около 4,7 тысячи гектаров сельхозугодий. Это ощутимо меньше, чем в 2023 году, когда ущерб превысил 19 тысяч гектаров.

Несмотря на временные погодные риски, система поставок и климатическая устойчивость партнерских стран позволяют удерживать ценовую и товарную стабильность на прилавках. Эксперты уверены: дефицита фруктов ждать не стоит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на картофель в России начнут снижаться уже к концу июня — вместе с выходом на рынок нового урожая из южных регионов