Повышение цен на фрукты? Майские заморозки ударили по урожаю

Экономист Березнюк: фрукты и ягоды не подорожают из-за заморозок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Агроэксперт оценил влияние погодных условий на наличие ягод в России.
Серьезных последствий для урожая из-за погодных аномалий в мае не будет, несмотря на резкое похолодание и ночные заморозки. Об этом в беседе с aif.ru рассказал агроэксперт Илья Березнюк.
«Отобразится ли как-то на ценах то, что косточковые, плодовые деревья пострадали от заморозков? Я сомневаюсь. В первую очередь, объемы черешни или персиков в летний период поступают на рынок из дружественных стран. Поэтому сомневаюсь, что заморозки как-то сильно повлияют на цены», — отметил управляющий партнер аграрной компании.
Березнюк подчеркнул, что если часть урожая все же пострадает из-за заморозков, объемы импорта фруктов и ягод из дружественных стран могут быть незначительно увеличены.
Весенние заморозки в южных и центральных регионах России затронули около 4,7 тысячи гектаров сельхозугодий. Это ощутимо меньше, чем в 2023 году, когда ущерб превысил 19 тысяч гектаров.
Несмотря на временные погодные риски, система поставок и климатическая устойчивость партнерских стран позволяют удерживать ценовую и товарную стабильность на прилавках. Эксперты уверены: дефицита фруктов ждать не стоит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на картофель в России начнут снижаться уже к концу июня — вместе с выходом на рынок нового урожая из южных регионов
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