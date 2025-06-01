Московские врачи оказывают помощь пострадавшим под Брянском

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 59 0

Московские врачи оказывают помощь пострадавшим под Брянском

Московские врачи оказывают помощь пострадавшим под Брянском

Фото: 5-tv.ru

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Столичный мэр Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в результате инцидента.

Московские больницы принимают на лечение тех, кто пострадал при обрушении моста на поезд в Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин, выразив соболезнования семьям погибших и высказав слова поддержки всем пострадавшим в результате инцидента.

«Московские медики оказывают помощь пострадавшим при крушении моста в Брянске. Делаем все необходимое. Соболезную всем, кто потерял своих родных и близких», — говорится в сообщении.

Вечером 31 мая произошло обрушение мостовой конструкции на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области. В результате чего ее обломки упали на стоящий внизу поезд. Семь человек погибли, пострадавшими числятся более 60 пассажиров, в том числе трое детей.

На месте трагедии продолжают работать экстренные службы: сотрудники полиции, МЧС, Следственного комитета. Специалисты ликвидируют последствия произошедшей аварии.

Кроме того, в СК РФ подтвердили версию подрыва в качестве причины обрушения моста.

Ранее 5-tv.ru опубликовал список пострадавших при обрушении.

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