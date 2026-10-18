«Сложный вопрос»: дочь Пескова рассказала, кто из родителей строже

Дочь Пескова назвала отца самым строгим в семье

Младшая дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки Надежда считает, что в их семье строже отец. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на Дне открытых дверей «РУ. ТВ КИДС» и презентации проекта «Цифровая карта таланта» в Национальном центре «Россия».

«Это сложный вопрос. Скорее всего, папа», — сказала она.

Дмитрий Песков в этот момент находился рядом. Увидев, что дочь смущается, он с улыбкой посоветовал «говорить как есть».

Песков поздравил российских мужчин с Днем отца и сказал, что отцовство — не только великолепное чувство, но и огромная отвественность.

Надежда Пескова — 12-летняя российская фигуристка, дочь олимпийской чемпионки по танцам на льду Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Она родилась 21 августа 2014 года. Фигурным катанием занимается с двух лет и планирует строить профессиональную спортивную карьеру по стопам матери. В 2024 году попробовала себя в кино, сыграв небольшую роль в семейной комедии «Исполняющий обязанности». Помимо спорта, увлекается музыкой — играет на рояле, поет джаз, — а также изучает языки.

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