«Сидим с бобром за столом»: Губин назвал достойные российские песни

Губин восхитился способностью Макима Фадеева делать хиты

Певец Андрей Губин высоко оценил некоторые российские песни и назвал продюсирование важнейшей составляющей успеха. Об этом он рассказал 5-tv.ru на презентации бойз-бенда «Жара».

«Некоторые песни сделаны великолепно. Ну, например, я все время привожу пример — это же очень хорошая песня — „Сидим с бобром за столом, точим полено…“. Это же прекрасная песня. То есть такую песню дураки не напишут», — сказал Губин.

По его мнению, за большинством удачных работ стоят продюсеры.

«Я думаю, что это сделано все продюсерами хорошими, потому что молодые ребята может быть что-то написали от себя, но сверху продюсеры там сделали», — пояснил артист.

Он также сравнил аранжировки.

«Ну, у «Бобров» то как раз там аранжировка попроще. А вот, допустим, Рамиль (Исполнитель Ramil'. — Прим. ред,), я все время привожу (В пример. — Прим. ред.) песни. Сейчас там явно очень качественные музыканты работают. Я просто не знаю, кто, но там уровень европейский. Нюша (Певица Нюша — Анна Шурочкина. — Прим. ред.) — абсолютно европейский уровень. То есть не стыдно в Америке такое поставить, сказать: «Это наша русская музыка», — добавил Губин.

Отдельно он вспомнил о певице Кате Лель.

«Вот, допустим, была. Катя Лель Вообще Кати Лель была неподъемный материал. То есть никому не нужна была картина какие-то пела баллады, потом пригласили Макса Фадеева (Продюсер Максим Фадеев. — Прим. ред.), он ей написал (Песню. — Прим. ред.) „Мой мармеладный“. Фадеев каким-то образом ухитрился, он вообще мастер. Вот он Линду (Певица Линда. — Примю ред.) сделал из Линды — как вообще он догадался придумать этот стиль?» — восхитился певец.

Губин отметил, что плохо знает Фадеева, но очень его уважает, так как видит огромный труд в работе продюсера. Однажды певец по ошибке поздравил певицу Марину Хлебникову с хитом, который на деле исполняла Катя Лель.

«Говорю, поздравляю с новой песней. Она говорит: „Это не я пою“. Я говорю; „А кто это?“. Катя Лель. Я такой: ни фига себе. То есть был такой момент», — рассказал Губин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Андрей Губин отказался от участия в новогодних корпоративных концертах, за которые ему предлагали 100 тысяч долларов. По его словам, он трезво оценивает качество собственной работы и не намерен продавать ее дороже реальной стоимости. Певец уточнил, что не согласен выступать и за небольшие суммы. Он пояснил, что не может реализовывать работу низкого качества по высокой цене, но и петь за тысячу рублей также не готов.

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