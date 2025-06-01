Алексей Воробьев впервые высказался о своей женитьбе

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 53 0

Певец проговорился на вечеринке.

Алексей Воробьев впервые высказался о своей женитьбе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певец Алексей Воробьев публично подтвердил факт своей женитьбы. Об этом сообщает Super.ru.

Звезда стал одним из ведущих вечеринки по случаю дня рождения пиарщицы Марины Ермошкиной и музыкального продюсера Эдварда Барка. В ходе вечера певец, сделав имениннице комплимент, уточнил, что долго рассыпаться в любезностях к девушке не может, так как связан узами брака.

Впрочем, кольцо на безымянном пальце, которое артист наконец стал носить, подтверждало факт женитьбы и без словесных доказательств.

Ранее прошли слухи, что Воробьев тайно женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной, позже пара доказала, что состоит в отношениях, страстно поцеловавшись на свидании в ресторане.

Известно, что романтические отношения между знаменитостями начались еще зимой прошлого года, об этом писал 5-tv.ru. В то время они вместе приняли участие в третьем сезоне шоу «Фантастика». Еще до свадьбы их часто замечали вместе во время совместных отпусков за границей и публичных выходов в России. Актер также посещал заграничные выступления Аиды.

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