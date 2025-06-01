Саперы продолжают работы на железнодорожном участке в Брянской области, где раньше, сообщал глава региона Александр Богомаз, были повреждены пути.

Находящийся на месте корреспондент «Известий» Павел Мельник сообщает об обнаружении на месте следов взрывных устройств.

«Один снаряд разорвался и повредил пути, второй не сдетонировал. Прямо сейчас на участке работают саперы», — говорит журналист.

О повреждении путей губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал утром 1 июня. Глава региона отметил, что пострадавших в результате инцидента нет, но временно на участке пути не ходят как поезда дальнего следования, так и пригородные.

Накануне, 31 мая в 22:50 по московскому времени, в Брянской области автомобильный мост рухнул, серьезно повредив пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Об этом ранее писал 5-tv.ru. Следственный комитет подтвердил версию подрыва, который стал причиной инцидента. В результате ЧП погибли семь человек.

Позже, около трех часов ночи, железнодорожный мост обрушился во время движения грузового локомотива в Железногорском районе Курской области. В этом инциденте обошлось без погибших, три человека из бригады тепловоза пострадали и были оперативно доставлены в больницу. Причиной этого ЧП также стал подрыв.