Танк Т-72Б3 уничтожил командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил командный пункт ВСУ под Красноармейском
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Цель находилась на расстоянии до десяти километров.
Танк Т-72Б3 группировки «Центр» уничтожил «опорники» и командный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Танкисты, искусно используя особенности местности, скрытно заняли огневую позицию. Точными выстрелами они уничтожили замаскированный блиндаж противника и укрепленное здание, служившее для них командным пунктом. Цели находились на расстоянии до десяти километров.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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