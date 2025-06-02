А чего не на японском? Киев передал Москве меморандум на украинском и английском языках

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании конфликта

А чего не на японском? Киев передал Москве меморандум на украинском и английском языках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Встреча представителей двух стран пройдет 2 июня в Стамбуле.

Москва получила от Киева проект меморандума о мирном урегулировании конфликта. Написан он был на украинском и английском языках. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Турции Владимир Мединский в беседе с RT.

«Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», — отметил Мединский.

Он также указал, что что основные тезисы украинского варианта меморандума уже опубликованы в западной прессе.

Ранее стало известно, что самолет с российской делегацией приземлился в Стамбуле. Переговоры между РФ и Украиной запланированы 2 июня. Известно, что они состоятся во дворце Чираган.

Предыдущий раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел 16 мая в Стамбуле. Мединский, подводя их итоги, заявил, что российская сторона осталась удовлетворена результатом.

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