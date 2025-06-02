Рисуем, танцуем, едим: в Москве стартовала «Рыбная неделя»

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

В Москве стартовала «Рыбная неделя»

Рисуем, танцуем, едим: в Москве стартовала «Рыбная неделя»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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Мероприятия продлятся до 8 июня включительно.

В Москве начался фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». О самых важных его событиях напоминает портал mos.ru.

Программа мероприятий включает мастер-классы и лекции, которые пройдут более чем на 30 площадках столицы с 1 по 8 июня. Всего около 500 всевозможных занятий, объединенных морской тематикой.

Дети и взрослые смогут примерить на себя образ художников-маринистов, приготовить кондитерские изделия и узнать много интересных фактов о реках Москвы. Жители столицы смогут пройти танцевальные мастер-классы, изучив базовые движения популярных танцев, или отправиться на кулинарные уроки, которые проведут шеф-повара столичных ресторанов.

Вход на все мероприятия бесплатный, регистрация также не нужна. Площадки фестиваля работают в будни с 11:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 22:00.

Ранее 5-tv.ru писал, что фестиваль молодежных медиа ВТЕМЕ пройдет в киноконцертном зале «Мосфильм» с 11 по 13 июня. Мероприятие подготовлено для подростков от 12 до 18 лет, которые создают телепрограммы, фильмы и анимационные работы. Впервые на фестивале соберется в онлайн- и офлайн-форматах более 500 участников из 129 городов России. Им представится возможность посетить лекции и тренинги от ведущих специалистов медиаиндустрии.

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