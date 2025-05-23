Фестиваль молодежных медиа ВТЕМЕ пройдет в киноконцертном зале «Мосфильм»

В киноконцертном зале «Мосфильм с 11 по 13 июня состоится фестиваль молодежных медиа ВТЕМЕ, организованный совместно с ВКонтакте. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Мероприятие подготовлено для подростков от 12 до 18 лет, которые создают телепрограммы, фильмы и анимационные работы. Впервые на фестивале соберется в онлайн- и офлайн-форматах более 500 участников из 129 городов России. Им представится возможность посетить лекции и тренинги от ведущих специалистов медиаиндустрии.

Также пройдет квест с тематическими заданиями в сервисе «Другое Дело», в рамках которого разыграют мерч и другие призы от организаторов и партнеров площадки. Один из мастер-классов проведет писатель и соавтор книги «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов.

«Фестиваль посвящен привлечению внимания молодежи к современным инструментам создания и продвижения контента, а также развитию новых талантов в сфере медиа. Проект ВТЕМЕ открывает перед участниками новые возможности для карьерного роста и сотрудничества в медиаиндустрии», — отметили в пресс-службе.

В состав жюри фестиваля входят профессионалы из медиаиндустрии и юные сотрудники. Они определят победителей в шести основных номинациях направлений молодежного медиатворчества: развлекательное, образовательное, социальное, новостное, кино и анимация.

Среди судей — Лев Макаров директор телеканала СТС Kids, генеральный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Цыварева, директор департамента VK Creative Борис Мокроусов, директор по производству телеканала СОЛНЦЕ Кирилл Емельянов, директор по маркетингу ВКонтакте Никита Ничкалюк, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM и музыкального издательства DNK Music Кирилл Диденок.

Уточняется, что креативным директором фестиваля является режиссер, продюсер, лауреат ТЭФИ, член Академии Российского телевидения Антон Михалев. Специальным гостем проекта выступит телеведущая и журналистка Яна Чурикова.

Среди партнеров площадки — семейный федеральный телеканал СОЛНЦЕ, телеканал СТС Kids, детский телеканал «Мульт», телецентр «Останкино» и образовательный холдинг Skillbox. Digital-партнеры мероприятия — VK Видео, VK Клипы, «Новая школа медиа» при поддержке VK Creative.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Калмыкии проходит всероссийская экологическая акция «Особенности национальной уборки».