Столичный форум «Облачные города» в этом году будет посвящен роботизации

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

На мероприятии выступят более 320 экспертов из 35 стран мира.

Столичный форум «Облачные города» в этом году будет посвящен роботизации

Фото: mos.ru

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В этом году форум БРИКС «Облачные города», который проводится в Москве с 2023 года, будет посвящен роботизированным технологиям и ИИ. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин в личном блоге.

«Современные города представляют собой сложную и непрерывно развивающуюся систему. Новые цифровые технологии и сервисы появляются и внедряются здесь чуть ли не каждый месяц. Москве тоже есть что показать миру», — подчеркнул столичный градоначальник.

В рамках форума свыше 320 экспертов из более чем 35 стран мира покажут, как может меняться современный с учетом развивающихся технологий. Представленная стратегия рассчитана до 2040 года.

Форум пройдет в концертном зале «Зарядье» 17–18 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сочи и Петербург собрали лучших специалистов по спортивной медицине. В российских городах прошли два масштабных события под эгидой Научно-образовательного института «ММЦ» — XII Международная конференция имени А. В. Зимина и «СПОРТМЕДФОРУМ-2025». По информации организаторов, участие в форумах приняли свыше тысячи врачей, ученых и экспертов из России и зарубежья. Это стало одним из крупнейших мероприятий по спортивной медицине в стране.

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