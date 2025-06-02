Сочи и Петербург собрали лучших специалистов по спортивной медицине

В Сочи и Санкт-Петербурге прошли два масштабных события под эгидой Научно-образовательного института «ММЦ» — XII Международная конференция имени А. В. Зимина и «СПОРТМЕДФОРУМ-2025». По информации организаторов, участие в форумах приняли свыше тысячи врачей, ученых и экспертов из России и зарубежья. Это стало одним из крупнейших мероприятий по спортивной медицине в стране.

Фото: Пресс-служба ГК «ММЦ»

По словам директора Научно-образовательного института «ММЦ» Марии Фоминой, развитие практической среды и постоянное обучение медиков — ключ к улучшению качества помощи спортсменам. Впервые в России прошел форум, объединивший врачей КХЛ, реабилитологов, спортивных федераций и самих атлетов на одной профессиональной платформе.

На площадках университета «Сириус» и «СпортМедКлиники» обсуждали не только теорию, но и реальные кейсы: восстановление после травм, спортивную кардиологию и антидопинговую экспертизу. Врачи делились опытом, анализировали сложные случаи и обсуждали новые методы реабилитации спортсменов.

Фото: Пресс-служба ГК «ММЦ»

Руководитель медуправления КХЛ Асхаб Гаджиев рассказал, что лига разработала собственные протоколы восстановления после, позволяющие хоккеистам возвращаться в строй быстрее. Он подчеркнул: главная цель — объединить специалистов разных направлений, чтобы улучшить подход к лечению и реабилитации спортсменов.

«Наша общая, ключевая задача — обеспечивать эффективную реабилитацию, которая позволяет максимально быстро и качественно восстановить здоровье спортсменов после травмы», — отметил Гаджиев.

Научный руководитель форума в Сочи, заместитель главного врача по спортивной медицине «СпортМедКлиники» Геннадий Загородный отметил, что в спорте соперничество на площадке не мешает врачам объединяться: часто помощь коллеги из команды-соперника — единственная возможность справиться с экстренной ситуацией. Форум стал платформой для честного обмена опытом, без границ и клубной конкуренции.

В Петербурге внимание сосредоточили на инновациях в травматологии и нехватке среднего медперсонала. По словам научного руководителя «СПОРТМЕДФОРУМА» в Санкт-Петербурге, заведующего отделением травматологии и ортопедии клиники «ММЦ» на Малой Конюшенной, кандидата медицинских наук Дмитрия Савицкого, без грамотной подготовки и ухода со стороны медсестер ни одна операция не даст нужного результата.

Фото: Пресс-служба ГК «ММЦ»

Форум завершился накануне Дня защиты детей на площадке Клиники высоких технологий «Белоостров» в Ленинградской области. Там прошла просветительская акция для юных спортсменов, их родителей и тренеров. Участников мероприятия учили оказывать первую помощь, рассказывали о профилактике травм и демонстрировали, как работает скорая помощь в условиях спорта.

«В профессиональном спорте рисков для здоровья еще больше, без травм — никуда. И взрослые должны быть очень внимательны к любым тревожным „маячкам“ от детей, чтобы уберечь их от потенциальных серьезных последствий в будущем», — подчеркнула мастер спорта международного класса и член сборной России по биатлону Лариса Куклина.

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