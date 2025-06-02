Леди Гага сыграет во втором сезоне сериала «Уэнздей»

Стриминговый сервис Netflix рассказал о главных премьерах этого года. Показали трейлер «Игры в кальмара». Продолжение корейского сериала можно будет посмотреть уже 27 июня.

А осенью выйдет долгожданный финал «Очень странных дел». По словам авторов, заключительный сезон станет самым масштабным за всю историю сериала.

Зрителей порадовали и анонсом второго сезона «Уэнсдэй». В нем сыграет сама Леди Гага — именно под ее песню исполняли танец, который стал визитной карточкой всего сериала.