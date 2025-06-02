Леди Гага сыграет во втором сезоне сериала «Уэнздей»

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Появились также трейлеры сериалов «Игра в кальмара» и «Очень странные дела».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Giada Papini Rampelotto/EuropaNe; 5-tv.ru

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Стриминговый сервис Netflix рассказал о главных премьерах этого года. Показали трейлер «Игры в кальмара». Продолжение корейского сериала можно будет посмотреть уже 27 июня.

А осенью выйдет долгожданный финал «Очень странных дел». По словам авторов, заключительный сезон станет самым масштабным за всю историю сериала.

Зрителей порадовали и анонсом второго сезона «Уэнсдэй». В нем сыграет сама Леди Гага — именно под ее песню исполняли танец, который стал визитной карточкой всего сериала.

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