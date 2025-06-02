Роман Роттенберг покинет пост главного тренера петербургского СКА

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Роттенберг покинет свой пост. Такое решение принял новый совет директоров. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, заменить Роттенберга одного из самых одиозных тренеров России может Евгений Кетов. Он выступал за команду десять лет с 2013 по 2023 год. А последние два года работал тренером по развитию в штабе армейского клуба.

Также в планах у руководства – сокращение бюджета, возможны расторжение контрактов с самыми дорогими игроками. Решение о других кадровых перестановках будет объявлено в ближайшее время.