Роман Роттенберг покинет пост главного тренера петербургского СКА

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Его может заменить бывший игрок клуба.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Роттенберг покинет свой пост. Такое решение принял новый совет директоров. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, заменить Роттенберга одного из самых одиозных тренеров России может Евгений Кетов. Он выступал за команду десять лет с 2013 по 2023 год. А последние два года работал тренером по развитию в штабе армейского клуба.

Также в планах у руководства – сокращение бюджета, возможны расторжение контрактов с самыми дорогими игроками. Решение о других кадровых перестановках будет объявлено в ближайшее время.

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