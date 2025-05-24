Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на самокате в центре Москвы

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 149 0

Авария произошла на Семеновской набережной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ребенок погиб в результате ДТП в центре Москвы. Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичной Госавтоинспекции, по предварительной информации, авария произошла на Семеновской набережной в районе дома 3/1, корпус 4.

Наезд на ребенка совершил водитель автомобиля из службы каршеринга. Как отмечают представители ведомства, мальчик пересекал проезжую часть на механическом самокате на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм он скончался на месте.

На набережной продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прибывшие медики были вынуждены сообщить матери погибшего ребенка о случившемся. В распоряжении 5-tv.ru оказались душераздирающие кадры, на которых женщина узнает о смерти сына, и ее, истошно кричащую, обнимает муж.

С наступлением летнего сезона многие жители городов, в том числе дети, предпочитают передвигаться на самокатах. Ситуация на дорогах становится опаснее и для них, и для водителей и пешеходов, поэтому так важно не забывать об осторожности и правилах дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Республике Саха (Якутия) из-за падения с электросамоката погиб 44-летний мужчина.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:19
Историческая победа: «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу
1:01
Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии прошел в Москве
0:42
«Душевно потерялись»: почему Шура десятилетиями не общался с мамой и братом
0:20
Разочаровался в политике: Маск решил уйти из Белого дома ради безопасности семьи
23:59
Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на самокате в центре Москвы
23:40
Фильм «Простая случайность» взял главный приз «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах

Сейчас читают

Самолет с 307 освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье
Личное пространство и благодарность: что поможет укрепить отношения
Емкость с кислотой повреждена после атаки ВСУ на предприятие в Новомосковске
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025