Определим на глаз: внешние признаки вкусных и безопасных для здоровья ягод

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Биотехнолог Куликов: безопасные ягоды можно выбрать по внешним признакам

Определим на глаз: внешние признаки вкусных и безопасных для здоровья ягод

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Правильное промывание и хранение таких продуктов также важно, как и их качество.

Внешний вид ягод может многое поведать о качестве и безопасности употребления плодов. Об этом изданию Life.ru рассказал Дмитрий Куликов — кандидат технических наук, доцент, директор Института прикладной биотехнологии, пищевой инженерии имени академика РАН И. А. Рогова Университета «РОСБИОТЕХ».

По словам эксперта, даже внешние признаки могут многое сказать о зрелости и свежести ягоды. Например, клубника должна быть сухой, ярко-красной и с зелеными листочками. Белые «подплечики» говорят о незрелости таких плодов.

Малина не должна очень легко мяться. Кроме того, на дне емкости, в которой лежат хорошие плоды не будет сока. Белый налет на ягодах указывает на плесень. Черника тоже должна иметь естественный для себя сине-черный цвет с матовым налетом. Если плоды нехарактерно для этих ягод блестят, то, скорее всего, они обработаны химикатами.

Смородина любого сорта должна легко отделяться от кисти, быть упругой и сухой. Хороший крыжовник не имеет повреждений и трещин на кожице, но обладает равномерным окрасом и упругостью, описывает специалист.

Кроме того, уже приобретенные ягоды важно правильно промыть и хранить. Длительное нахождение ягод при температуре выше 8 градусов по Цельсию не пойдет им на пользу, уверен Куликов.

Клубнику и землянику биотехнолог советует промывать под проточной водой, а более нежные плоды малины и ежевики — под душем. Смородину и крыжовник и можно смело замачивать на несколько минут в холодной воде. Ягоды черники и голубики лучше всего мыть при помощи дуршлага.

Напомнил эксперт и о том, что лучше всего покупать такие продукты в магазинах, где есть полный пакет документов. А плоды, приобретенные на рынках или стихийных торговых точках вдоль дорог, напротив, наиболее опасны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем виноград опасен для здоровья.

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