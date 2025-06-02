«Непростая обстановка»: как прошли переговоры России и Украины

Россия и Украина обсудили обмен пленными. О результатах будет заявлено официально, сообщил источник «Известий». Когда будет третий этап переговоров — еще не ясно. Из Стамбула передает обозреватель «Известий» Николай Иванов.

«Переговоры завершились. Продолжались чуть больше часа. Известно, что разговор шел по-русски», — говорит Иванов.

Переговоры должны были стартовать в 13:00. По факту — в 15:00. Как сообщали украинские источники, министр обороны Рустем Умеров сначала отправился на рандеву с главой МИД Турции. И только потом — на встречу с российской делегацией. Настрой киевлян вряд ли можно назвать деловым: на переговоры они явились на большом автобусе, половина переговорщиков — в камуфляже.

Журналисты изнывали от палящего солнца и прятались под пальмами. Из дворца не было практически никакой информации. Единственное видеоподтверждение — это вступительное слово главы МИД Турции Фидана. Он подчеркнул: встречи важны для укрепления доверия.

«Доверие двух стран, имеющих общую географию и прочные исторические, культурные, экономические и политические связи, к Турции для нас имеет большое значение. Встречи, которые вы проведете здесь, будут иметь решающее значение для нашей общей судьбы в региональном и глобальном плане. К вашим контактам и дискуссиям здесь приковано внимание всего мира», — заявил Хакан Фидан.

В отличие от первого раунда переговоров в Долмабахче, в этот раз журналистов пустили на территорию дворца Чираган. Меры безопасности серьезные. Рамки-металлодетекторы, аппаратуру просвечивают. Со стороны Босфора дежурят полицейские катера и катер береговой охраны. Вдоль фасада — спецназ в полной экипировке. Эксклюзивно для «Известий» генеральный консул России в Стамбуле оценил подготовку площадки.

«Обстановка непростая очень и, соответственно, и здесь подготовка тоже имеет свои нюансы, в рамках этого работаем. Турецкие партнеры стараются делать все, что в их силах», — подчеркнул генконсул Андрей Буравов.

Делегации должны были обменяться меморандумами. Это документы с изложением позиции, как должен закончиться конфликт. Украинская сторона передала текст нашим. На украинском и английском, чтобы подчеркнуть идентичность. Наши ответили с иронией: да хоть на японском. В переговорной команде есть знатоки и этого языка. А уж с украинским и английским точно справятся.

Киев постарался, чтобы текст меморандума попал в зарубежную прессу. И теперь известно, Украина требует максимум возможного: полное прекращение огня, право размещать иностранные войска на своей территории, право вступления в НАТО и ЕС.