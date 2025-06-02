Российская делегация вылетела из Стамбула в Москву

Российская делегация после завершения второго раунда переговоров с украинской стороной вылетела из Стамбула в Москву. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Члены переговорного процесса со стороны России, возглавляемого помощником президента РФ Владимиром Мединским, до этого покинули отель Hilton в Стамбуле. С переговорной группой РФ попрощались и поблагодарили ее участников.

До этого между Россией и Украиной состоялся второй раунд переговоров, который в общей сложности длился больше часа на русском языке. Во время дипломатической встречи стороны детально обговорили вероятные обмены пленными.

Позднее Мединский отметил, что Россия с Украиной запланировали самый масштабный обмен военнопленными с момента проведения специальной военной операции (СВО). С каждой стороны будет обменено не менее 1000 человек. К тому же с российской стороны поступило предложение об объявлении перемирия на два или три дня на отдельных участках фронта для сбора тел погибших. По словам Мединского, Москва в одностороннем порядке согласилась передать Киеву останки шести тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru сообщал об итогах второго раунда переговоров РФ и Украины.