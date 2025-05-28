Отпечатывается моментально: как эмоции влияют на кожу лица

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

Косметолог Шапранова: психодерматология — способ избавить лицо от следов стресса

Отпечатывается моментально: как эмоции влияют на кожу лица

Фото: 5-tv.ru

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В периоды стресса инъекции лучше отложить.

Летом о коже особенно нужно заботиться не только снаружи, но и изнутри. Как рассказала изданию Газета.ру тренер-косметолог Центра диагностики кожи Татьяна Шапранова, в моде — психодерматология: наука на стыке косметологии и психологии.

Смысл подхода прост — кожа отражает внутреннее состояние. Хронический стресс, по словам эксперта, провоцирует мышечные зажимы, ухудшает кровообращение, снижает иммунитет кожи и запускает воспаления. Именно поэтому стандартного ухода уже недостаточно. Массаж, медитация, ароматерапия и даже психолог — теперь это часть полноценной бьюти-рутины.

«Постоянное напряжение вызывает мышечные зажимы, которые со временем формируют морщины. Из-за этого сужаются сосуды — кожа получает меньше кислорода и питательных веществ. А когда стресс носит постоянный характер, защитные свойства и иммунитет кожи снижается, что вызывает воспаление», — отметила косметолог.

Эмоции влияют на кожу через нервную, эндокринную и иммунную системы, которые работают как единый механизм. Раздражение, тревога, усталость — все это буквально отпечатывается на лице.

Для расслабления мышц эксперт предлагает постизометрическую релаксацию. Суть методики — в чередовании легкого напряжения и мягкого растяжения. Это позволяет мышцам «отпустить» спазм, улучшая микроциркуляцию и визуально «разглаживая» лицо.

Простые приемы вроде теплого компресса, точечного массажа или дыхания через трубочку тоже работают — главное, делать это регулярно и осознанно.

Пока стресс выводит из строя кожу, инъекции лучше отложить. Вместо этого — обратить внимание на мягкие и восстановительные процедуры: микротоки, фотодинамическую терапию, спа-уход и ароматические ритуалы.

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