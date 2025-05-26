Мутогенное влияние: можно ли загореть без вреда для здоровья

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 31 0

Врач Убилава: Наличие более 50 родинок на теле увеличивает риск меланомы

Мутогенное влияние: какая опасность кроется за красивым загаром

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Красота не должна требовать жертв.

Длительное пребывание на солнце приводит к развитию меланомы — рака кожи. Об этом врач-дерматовенеролог Анна Убилава рассказала Life.ru.

«Причины развития меланомы различны. Одним из значимых факторов является ультрафиолетовое воздействие, которое обладает мутагенным и канцерогенным влиянием на клетки кожи через воздействие на ДНК», — рассказала Убилава.

Специалист-дерматовенеролог объяснила, что ультрафиолетовое излучение, особенно типов А (320–400 нм) и В (290–320 нм), способно проникать в кожу и разрушать ДНК клеток. Такие повреждения могут провоцировать мутации, которые в свою очередь увеличивают риск злокачественной опухоли.

Особенно уязвимы к этим опасным воздействиям люди со светлой кожей, которая легко обгорает и плохо загорает, а у обладателей смуглого оттенка риск значительно ниже. Однако важно помнить, что никто полностью не застрахован от негативного влияния солнца. Даже у людей с более темным цветом кожи могут возникнуть повреждения. Специалист подчеркнула, что профилактика в виде солнцезащитных средств поможет обезопасить свое тело от меланомы.

Тепловой удар особенно опасен для младенцев. Чтобы избежать таких неприятных последствий, необходимо следовать простым правилам. Не гулять с ребенком в часы, когда солнце наиболее активно, то есть с 11:00 до 16:00. А младенцам лучше вообще избегать открытых участков, где лучи от ближайшей к нам звезды могу на них воздействовать. 

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