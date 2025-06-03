Переговоры России и Украины в Стамбуле. К чему пришли стороны

Главным городом на политической карте мира вчера был Стамбул, где состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. У дворца Чираган, который в этот раз турецкая сторона предоставила для проведения встречи, журналисты начали собираться еще рано утром.

А вот делегации не спешили. И только ближе к вечеру выяснилось почему. Оказывается, предварительную беседу больше двух часов вели Мединский и Умеров. Только после этого на пороге появились украинцы. И первое, что бросилось в глаза, — это большое число людей в камуфляже в составе посланников Киева. Когда они расселись, внимательные журналисты подметили, что эта форма как раз под цвет ковра в зале.

Обмен пленными, прекращение огня и дети: итоги второго раунда переговоров РФ и Украины

В итоге за одним столом: слева 11 россиян, справа 14 украинцев. Когда встреча закончится через полтора часа, все еще будут гадать: а почему так мало, что случилось? И вот тут надо вспомнить, что Мединский с Умеровым уже поговорили, то есть они прекрасно понимали, в каком формате пройдет беседа. За ней наблюдал обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Опять два длинных стола друг напротив друга, опять почтительное расстояние и турецкие дипломаты посередине. Но, оказывается, Мединский с Умеровым два с половиной до этого разговаривали с глазу на глаз. Глава российской делегации это подтвердил.

«Встреча была. Она сыграла важную роль в подготовке общей сессии», — сказал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Некоторые даже приняли ранний отъезд Владимира Мединского из гостиницы за перенос переговоров пораньше. Но нет. Все шло по расписанию.

В эксклюзивном интервью «Известиям» Генконсул России в Стамбуле рассказал, что турецкая сторона сделала все возможное для организации.

«Общая обстановка более нервная, чем в прошлый раз, или менее нервная?» — спросил корреспондент.

«Обстановка непростая очень, и, соответственно, здесь подготовка тоже имеет свои нюансы. В рамках этого работаем. Турецкие партнеры стараются делать все, что в их силах», — ответил Генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

«Непростая обстановка»: как прошли переговоры России и Украины

Дворец охранял спецназ. Журналисты ждали снаружи. Внутри делегации даже накормили обедом. В разных помещениях, за разными столами, конечно. Этот разговор, кажется, крепко испортил аппетит украинской стороне. Ермак после публикации российского меморандума призвал наложить санкции. Зеленский традиционно опустился до оскорблений.

Даже Умеров на их фоне выглядел лучше. Он опять неожиданно вышел к прессе. Нас разделял забор.

«Вы подтверждаете, что ваша страна устраивает теракты?» — спросил корреспондент.

Украинская охранница не выдержала такого вопроса. Впрочем, нас этим не остановить. Умерова охраняют даже от личных операторов. Вот одного отшвырнули прямо за рюкзак. Украинцы с самого начала вели себя… Как украинцы.

«Все ждут, пока начнут проходить. И тем временем нас внимательным образом снимает украинское телевидение, просто в деталях. Каждое наше движение им очень интересно. Вот видно, что 1+1 канал, потом второй, Суспильня, кажется. Вот я стану, видимо, звездой украинского экрана. А что снимаете? А мы ведем себя как?» — рассказал корреспондент об обстановке в Стамбуле.

«Вы российские пропагандисты», — ответила украинская журналистка.

«В общем, с обычными заявлениями выступает украинская пресса. Вот она какая, давно ее так близко не видели», — заключил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Они перешли в режим «умеренно вялого хамства». Старались не высовываться на людях, возможно, потому что были в меньшинстве. А вот делегация от Незалежной приехала внушительная.

Украинская сторона в Стамбуле предложила новую встречу с РФ с 20 по 30 июня

Наглядно видна разница между двумя делегациями, русской и украинской. У украинской несколько микроавтобусов и большой, полностью набитый людьми в форме.

Российские переговорщики вышли из здания последними.

«Вы довольны переговорами?» — спросил корреспондент.

«Мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне шесть тысяч замороженных тел погибших украинских солдат. На следующей неделе эти тела украинской стороне предадим, чтобы они могли по-человечески похоронить. Мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными в последующей форме.

Во-первых, все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменяны по принципу «все на всех». Во-вторых, по такой же формуле «все на всех» будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее 1000 человек с каждой стороны. Не менее 1000. Возможно, будет больше», — ответил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Такие обмены будут проходить регулярно. Еще на два-три дня прекратят огонь на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших. И еще важный момент — дети. Украинская сторона, как известно, сначала требовала вернуть сотни тысяч якобы похищенных детей. Потом счет пошел на десятки тысяч. И вот передала список — 339 фамилий. И не похищенных, а спасенных нашими солдатами.

«Помните, там в центре Берлина стоит памятник живому солдату, Сержанту Масалову, который из-под огня вытаскивает немецкую девочку. Вот то же самое происходит и у нас. Ответственно об этом говорю. И эту постыдную пиар-компанию надо, конечно, прекратить. От нее детям только хуже», — указал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Есть надежда, что украинская сторона пойме важность хотя бы таких требований. По-русски ведь они понимают. Владимир Мединский подтвердил: разговор шел именно на великом и могучем.

Договоренности, достигнутые в прошлый раз, выполнены. Теперь очередь за новыми.