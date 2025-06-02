Украинская сторона в Стамбуле предложила новую встречу с РФ с 20 по 30 июня

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 44 0

Также делегации пришли к ряду договоренностей по итогам второго раунда переговоров.

Украинская сторона в Стамбуле предложила новую встречу с РФ с 20 по 30 июня

Фото: © РИА Новости/Александр Рюмин

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По итогам встречи с российской стороной в Стамбуле 2 июня Рустем Умеров, занимающий пост министра обороны Украины, сообщил о том, что Киев выразил готовность к проведению новых переговоров с российской делегацией в период с 20 по 30 июня.

В своем заявлении по результатам переговоров он подчеркнул, что участники достигли соглашения о возвращении на свободу как военнослужащих, так и гражданских лиц.

«Мы договорились об обменах. Скоро проинформируем о деталях. Прежде всего, мы хотим обменять тяжело раненых и тяжело больных военнопленных. Вторая категория — молодые солдаты, все от 18 до 25 лет. Также мы согласились на возвращение солдат по системе 6000 на 6000», — сказал он.

По словам Умерова, украинская сторона полагает, что все ключевые вопросы в ходе переговоров могут быть решены исключительно на уровне глав государств.

Умеров выступил с обращением к представителям СМИ на английском языке. При этом, как сообщает корреспондент «Известий» Виктор Синеок, глава украинского военного ведомства не ответил на вопросы журналистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях второго раунда переговоров между Россией и Украиной.

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