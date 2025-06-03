Вулкан Этна извергается на Сицилии

Он активизировался, когда на склоне находилось около тысячи туристов.

Фото, видео: Reuters/MARCO RESTIVO; 5-tv.ru

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В смертельной опасности оказались туристы, поднимавшиеся на вулкан Этна. Он самый большой и активный в Европе, а извержение началось, когда на склоне находилось около тысячи человек.

Столб пепла вулкан выбросил на высоту примерно шесть с половиной километров. Несмотря на это, все туристы успели спуститься. По мнению ученых, в ближайшее время активность вулкана может только усилиться.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, поспешил успокоить россиян. Эксперт заявил в беседе с РИА Новости, что выбросы от извержения вулкана Этна не дойдут до московского региона. Они рассеются на более дальнем от столицы расстоянии.

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