Вулкан Этна извергается на Сицилии

В смертельной опасности оказались туристы, поднимавшиеся на вулкан Этна. Он самый большой и активный в Европе, а извержение началось, когда на склоне находилось около тысячи человек.

Столб пепла вулкан выбросил на высоту примерно шесть с половиной километров. Несмотря на это, все туристы успели спуститься. По мнению ученых, в ближайшее время активность вулкана может только усилиться.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, поспешил успокоить россиян. Эксперт заявил в беседе с РИА Новости, что выбросы от извержения вулкана Этна не дойдут до московского региона. Они рассеются на более дальнем от столицы расстоянии.