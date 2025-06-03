Вершинная гниль: что делать, если чернеют помидоры на грядках

Спасти урожай поможет несколько правил.

Почернение плодов томатов, известной как вершинная гниль, — распространенная проблема. Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал в беседе с Lenta.ru, как с этим можно бороться.

По словам эксперта, причиной этого явления может быть дефицит кальция в тканях растения, вызванный различными факторами. Так, неравномерный полив и жара могут затруднить усвоение кальция, что, в свою очередь, может привести к почернению плодов.

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Чтобы предотвратить вершинную гниль, необходимо обеспечить растениям сбалансированное питание и правильный полив. Особенно важно поддерживать почву во влажном состоянии в жаркую погоду.

Для борьбы с почернением плодов томатов можно использовать кальциевую селитру. Подкармливать помидоры следует в таком соотношении — десять граммов на десять литров воды во время формирования плодов. Также рекомендуется опрыскивать листья раствором кальциевой селитры (1%) два-три раза с интервалом в десять дней.

Если же вы заметили признаки вершинной гнили на плодах, не стоит отчаиваться. Нужно удалить пораженные плоды и обеспечить растения кальцием. Также полезно замульчировать почву, чтобы сохранить влагу и снизить колебания температуры.

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