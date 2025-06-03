Вершинная гниль: что делать, если чернеют помидоры на грядках

Lenta.ru: от почернения томатов спасет правильный полив и питание растений
Фото: Скриншот с сайта: rutube.ru/Дачные сезоны с Мариной Рыкалиной
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Спасти урожай поможет несколько правил.
Почернение плодов томатов, известной как вершинная гниль, — распространенная проблема. Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал в беседе с Lenta.ru, как с этим можно бороться.
По словам эксперта, причиной этого явления может быть дефицит кальция в тканях растения, вызванный различными факторами. Так, неравномерный полив и жара могут затруднить усвоение кальция, что, в свою очередь, может привести к почернению плодов.
Прослужит несколько сезонов: какой садовый шланг выбрать для дачи
Чтобы предотвратить вершинную гниль, необходимо обеспечить растениям сбалансированное питание и правильный полив. Особенно важно поддерживать почву во влажном состоянии в жаркую погоду.
Для борьбы с почернением плодов томатов можно использовать кальциевую селитру. Подкармливать помидоры следует в таком соотношении — десять граммов на десять литров воды во время формирования плодов. Также рекомендуется опрыскивать листья раствором кальциевой селитры (1%) два-три раза с интервалом в десять дней.
Если же вы заметили признаки вершинной гнили на плодах, не стоит отчаиваться. Нужно удалить пораженные плоды и обеспечить растения кальцием. Также полезно замульчировать почву, чтобы сохранить влагу и снизить колебания температуры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой способ борьбы с муравьями лучше.
80%
Нашли ошибку?