Прослужит несколько сезонов: какой садовый шланг выбрать для дачи

Наезд газонокосилкой, удар лопатой или сильное натяжение — качественный садовый шланг должен стойко переносить все дачные сложности.

Старые советские шланги постоянно текли, а заломы полностью прекращали весь полив. Решить эту проблему производители армированных шлангов.

Так ли они хороши и прочны, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Что из себя представляет армированный шланг

Армированные модели состоят из трех слоев — полимерная трубка, армирующая оплетка из полиэстерных нитей и защитное покрытие из ПВХ. Именно за счет усиленной конструкции должно прослужить долго, без заломов и разрывов.

Такие шланги подходят не только для полива, но и даже для скважин, поскольку не трескаются и не рассыхаются.

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Действительно ли армированные шланги долговечнее обычных? На проверку приобретены три модели за 600, 1 100 и 2 200 рублей. Они все длиной 15 метров и диаметром 1,9 метра, причем у каждого нанесена защита от УФ-лучей.

Какой шланг прослужит без заломов

В несезон шланги хранят в сарае или подвале. И хорошо, если хозяин участка бережно скрутит инвентарь. Но чаще бывает, что инструменты для полива подвешивают на гвоздь или бросают как попало. Тогда шланги могут деформироваться и прийти в негодность.

Как хорошо армированные садовые шланги держат форму? От каждого из шлангов отрезали по 20 сантиметров. Все кусочки сильно сжали специальными зажимами и оставили на 3-4 часа. Дополнительно «испытуемых» проверили на устойчивость к холоду и поместили в сжатом состоянии в морозилку.

Спустя 4 часа шланги вынесли на улицу. От мороза ни один кусочек не треснул. Первый и второй образец немного расправились через несколько минут, но так до конца и не пришли в форму. А дорогой экземпляр приятно удивил — он самостоятельно восстановился на все 100%. Ни одного залома, ни одного сгиба.

Как шланги переносят летнюю жару

Часто садовые шланги могут целый день пролежать под палящим солнцем, хотя по правилам их нужно хранить под навесом.

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Производители всех трех покупок уверяют, что шланги выдерживают температуру до 60 градусов. Им устроили экстремальное испытание. Обрезки шлангов выложили на раскаленную металлическую пластину и в течение 15 секунд нагревали строительным феном.

Первый образец слегка обуглился. Температура на поверхности составила 116 градусов. Второй кусочек выдержал нагрев до 160 градусов. На корпусе не осталось практически никаких изменений, но он слегка вздулся в месте нагрева. Третий испытуемый нагрелся до 183 градусов. В одном месте поверхность обуглилась.

Какой шланг самый прочный

Перед тем как начать полив, шланг нужно протащить к огороду. Часто рукав скользит по гравию или асфальтовой дорожке. Чтобы проверить садовые инструменты на прочность, по ним прошлись шлифовальной машинкой. Самый дешевый шланг продержался две минуты до образования дыры. Второй показал самый слабый результат — полторы минуты, а вот третий стал лидером — три минуты и двадцать секунд. Значит, у самого дорого шланга толстая резина.

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Что будет, если задеть армированный шланг другим садовым инструментом? По каждому фрагменту ударили несколько раз острой мотыгой. Худший результат у экземпляра за 600 рублей. Его удалось разрубить пополам. Второй шланг оказался чуть более выносливым. В одном месте трубку пробило насквозь, но такое отверстие еще можно заделать. А меньше всего пострадал третий шланг. У него повредилась только внешняя оболочка.

Осталось проверить, какой напор воды способны выдержать армированные шланги. Каждый подключили к компрессору. Самый дешевый стал сдаваться уже на отметке в 5 Бар, хотя производитель обещал все 13. Вода стала сочиться на стыке с компрессором, а потом рукав и вовсе порвался, образовав трещину по всей длине.

Второй экземпляр стал подтекать еще до того, как давление внутри стало расти. Тем не менее шланг не лопнул и выдержал заявленные 8 Бар. Третий образец выдержал 10 Бар. Это максимальное давление, которое выдал насос. Шланг нигде не треснул, не протек и остался цел.

Не все армированные садовые шланги такие прочные, как обещает производитель. Чтобы купить качественный дачный инвентарь, придется потратиться. В экспериментах именно дорогой шланг проявил себя лучше всех. Он быстро восстановил форму, выстоял после ударов и не дал течь при высоком напоре воды.