Проект «Безопасное лето» поможет предотвратить последствия непогоды в Москве

Участки в Красносельском и Басманном районах реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения размещен на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В центре столицы подлежат редевелопменту четыре участка, входящие в один проект КРТ. Их общая площадь составляет 2,94 гектара. Здесь планируется возвести современные жилые дома для целей программы реновации. Новостройки общей площадью 82,8 тысячи квадратных метров будут обеспечены необходимыми объектами коммунальной инфраструктуры. На первых этажах жилых комплексов обустроят помещения, в которых смогут открыть предприятия торговли, общепита и сервисные службы. Во дворах домов оборудуют детские и спортивные площадки. Реорганизуемую территорию благоустроят и озеленят, а также проложат здесь новые дороги», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки расположены вдоль Русаковской эстакады. Комплексная застройка позволит создать на них современные кварталы с качественной городской средой.

«В новостройках для реализации программы реновации в Красносельском и Басманном районах спроектируют квартиры общей площадью ориентировочно 49,2 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить жильем около 1,8 тысячи москвичей. В подъездах домов смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Во дворах для безопасности и комфорта жителей установят камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях разработки и реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Работу ведут по поручению Сергея Собянина.