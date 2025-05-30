Проект «Безопасное лето» поможет предотвратить последствия непогоды в Москве

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 17 0

Участки расположены вдоль Русаковской эстакады. Комплексная застройка позволит создать на них современные кварталы с качественной городской средой.

Проект «Безопасное лето» поможет предотвратить последствия непогоды в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Участки в Красносельском и Басманном районах реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения размещен на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В центре столицы подлежат редевелопменту четыре участка, входящие в один проект КРТ. Их общая площадь составляет 2,94 гектара. Здесь планируется возвести современные жилые дома для целей программы реновации. Новостройки общей площадью 82,8 тысячи квадратных метров будут обеспечены необходимыми объектами коммунальной инфраструктуры. На первых этажах жилых комплексов обустроят помещения, в которых смогут открыть предприятия торговли, общепита и сервисные службы. Во дворах домов оборудуют детские и спортивные площадки. Реорганизуемую территорию благоустроят и озеленят, а также проложат здесь новые дороги», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки расположены вдоль Русаковской эстакады. Комплексная застройка позволит создать на них современные кварталы с качественной городской средой.

«В новостройках для реализации программы реновации в Красносельском и Басманном районах спроектируют квартиры общей площадью ориентировочно 49,2 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить жильем около 1,8 тысячи москвичей. В подъездах домов смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Во дворах для безопасности и комфорта жителей установят камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях разработки и реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Работу ведут по поручению Сергея Собянина.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
-1.10 88.95
-1.39
Холостяки задумаются о браке: любовный гороскоп на июнь 2025

Последние новости

14:58
Грешным телом: в Петербурге полицейские обнаружили сеть интим-салонов
14:40
Лето отменяется: резкое похолодание пришло сразу в несколько регионов России
14:21
Взяла слова обратно? Успенская прокомментировала свой выпад против Киркорова
14:01
Проект «Безопасное лето» поможет предотвратить последствия непогоды в Москве
13:44
Окружили машину и прокололи шины: в Каменце-Подольском произошел конфликт прохожих и ТЦК
13:26
Патрушев: Россия планирует экспортировать 53 миллиона тонн зерновых

Сейчас читают

Щит от мошенников: в России создадут национальный многофункциональный сервис
Баланс факторов в пользу рубля: как будет меняться курс доллара в течение месяца
«Спасибо взрослым за буллинг!»: почему твоя психика жаждет насилия
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025