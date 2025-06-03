Патрушев отметил значение зерновой биржи БРИКС для продовольственной безопасности

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Дмитрий Патрушев обсудил подготовку зерновой биржи БРИКС

«Вклад в достижение целей»: Патрушев обсудил подготовку зерновой биржи БРИКС

Фото: Пресс-служба Дмитрия Патрушева

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Следующий этап — предметные переговоры по дальнейшей реализации проекта.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание по созданию и функционированию зерновой биржи БРИКС. В нем приняли участие руководители профильных ведомств и участники рынка, которые занимаются производством и реализацией зерновых.

Участники собрания обсудили, как будет строиться работа по направлению создания зерновой биржи БРИКС.

«На прошлой неделе прошел зерновой форум в Сочи, где вместе с российскими производителями и зарубежными коллегами мы обсудили укрепление продовольственной безопасности и меры по наращиванию экспорта российского зерна. Создание зерновой биржи БРИКС внесет значимый вклад в достижение этих целей», — напомнил Патрушев.

Он объяснил, что благодаря созданию зерновой биржи БРИКС будет возможно снизить зависимость от торговых платформ Запада, а также сформировать инфраструктуру для повышения эффективности функционирования зернового рынка.

По мнению Патрушева, в рамках объединения будут сформированы независимые ценовые индикаторы. Результатом этого станет повышение объективности оценки стоимости сельскохозяйственной продукции на мировом рынке.

Модели по созданию и функционированию биржи были разработаны Минэкономразвития России. Участники совещания приняли решение подготовить план предметных переговоров по дальнейшей реализации проекта со странами-членами БРИКС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Патрушев заявил о необходимости выхода на новые рынки для экспорта российского зерна.

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