Коты и дети: почему ребенку опасно жить вместе с домашними животными

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

Профессор Милушина назвала риски совместной жизни детей и домашних животных

иски совместной жизни детей и кошек

Фото: 5-tv.ru

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Питомцы могут быть источником более чем 200 опасных заболеваний.

Домашние животные — важная часть жизни многих семей. Согласно ВЦИОМ, у 68% россиян есть питомцы, чаще всего кошки и собаки. Хвостатые могут быть друзьями, источником радости и развивать эмпатию у детей, но требуют ответственного подхода с точки зрения гигиены, предупредила доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Милушкина в беседе с aif.ru.

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Домашние животные могут быть источником более чем 200 зоонозных заболеваний, таких как токсоплазмоз, лишай, бешенство и сальмонеллез, а также вызывать аллергические реакции. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.

Важно соблюдать санитарные правила: регулярная вакцинация, уход за животными, уборка в перчатках, мытье лап после прогулки и недопущение животных на кухню и в кровати. Детей до трех лет нельзя оставлять с питомцами без присмотра, важно обучать их правильному взаимодействию с животными.

Питомец — это не игрушка, он требует ухода, времени и средств. Перед тем как завести животное, нужно оценить условия проживания и финансовые возможности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитить собаку от догхантеров.

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