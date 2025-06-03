«Сделал много для сердца нашего народа»: Илья Резник о творчестве Евгения Доги

Композитор ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Илья Резник, известный российский поэт-песенник, в интервью для 5-tv.ru поделился своими мыслями о творчестве Евгения Доги, композитора, который ушел из жизни в возрасте 88 лет. По словам Резника, вклад Доги в историю музыки невозможно переоценить.

«Это был великий композитор. Вальс, который он написал неповторим, и он останется в истории, в музыкальной истории нашего отечества. И не только этот вальс, потому что он сделал очень много для нашего народа, для сердца нашего народа», — подчеркнул Резник.

Поэт сообщил, что у него есть произведение, которое он хочет посвятить Доге.

«У меня есть стихотворение, которое я хочу посвятить ему. Оно заканчивается такими словами: «Солнце встало, зреет смородина, и сады жарким цветом цветут, береги своих гениев, Родина, и они твою честь сберегут», — подытожил Резник.

Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра, которое в настоящее время расположено на территории Приднестровской Молдавской Республики.

В 1960 году он успешно окончил Кишиневскую государственную консерваторию имени Г. Музическу, где изучал игру на виолончели. А в 1965 году он получил диплом Кишиневского государственного института искусств.

Евгений Дога — композитор, чьи произведения стали неотъемлемой частью кинематографа. Его музыка звучит более чем в 150 фильмах, среди которых «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Портрет жены художника», «Гонки по вертикали», «Валентин и Валентина», «Бульварный роман» и многие другие.

В 1987 году Евгений Дога был удостоен почетного звания народного артиста СССР.

Музыка из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», созданная Евгением Догой, прозвучала на открытии XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

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