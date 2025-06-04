Умерла звезда фильма «Летающий корабль» Валентина Калиновская

На 87-м году жизни скончалась актриса и балерина Валентина Калиновская. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной оперы Украины имени Шевченко.

Известно, что народная артистка СССР скончалась 1 июня. Причина смерти не уточняется.

«Она родилась в семье, не связанной с искусством, но смогла доказать свое исключительное мастерство», — говорится в некрологе.

Калиновская известна по ролям в фильмах «Лилея», «Имя твое» и «Летающий корабль». Она также была выдающейся балериной — с 1957 года она была солисткой балета в Киевском театре оперы и балета имени Т. Г. Шевченко, а с 1981 года работала там же уже в качестве педагога. Артистка воспитала несколько поколений танцоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер известный композитор Евгений Дога. Он создавал музыку к таким лентам, как «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Одиноким предоставляется общежитие» и «Валентин и Валентина».