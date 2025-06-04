«Даст всем фору»: Боня не узнала дочь после возвращения с Эвереста

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Дочь Виктории Бони сильно изменилась за время восхождения мамы на гору

Боня не узнала родную дочь после возвращения с Эвереста

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подросток сменила имидж и подросла.

Телеведущая Виктория Боня призналась, что после возвращения из сложной экспедиции на Эверест почти не узнала повзрослевшую дочь Анджелину. Об этом она рассказала своим подписчикам в соцсети.

За полтора месяца отсутствия мамы, наследница звезды подросла и загорела, а также сменила имидж.

«Я снова дома. Дочка выросла за эти 1,5 месяца. Все такое яркое и, самое главное, цветное вокруг», — отметила Боня.

Поклонники Виктории разделили впечатления звезды под постом в блоге. Они сразу заметили, насколько похорошела дочь блогера.

«Виктория, боже! Она у вас невероятно красивая»;

«Вырастет, даст всем фору», — писали пользователи сети.

По настоянию отца, бизнесмена Алекса Смерфита, Анджелина учится в Лондоне. По словам Бони, иногда наследница звонит, потому что не выдерживает давления, и просит в слезах забрать ее домой в Монако или в Москву.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Бони не отпускала маму на Эверест. Увлечение звездной родительницы подросток не разделяет.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.85
-0.28 89.93
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:31
«Даст всем фору»: Боня не узнала дочь после возвращения с Эвереста
6:16
Пошел на крайние меры: принц Гарри преподнес новый удар королевской семье
6:00
Ми-28НМ ударил по расчету беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
5:39
На борту летевшего в Якутск самолета произошло задымление из-за пауэрбанка
5:20
Тяжесть желудка: почему опасно переедать в жару

Сейчас читают

Алена Кравец сдала дочь в детский дом
Плевать хотел не только на ПДД: что известно о водителе Rolls-Royce, переехавшего байкера
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025