Работающего на Украину диверсанта задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, которого подозревают в пособничестве украинским террористам. Он готовил диверсии на территории нашей страны. Подробности привел источник «Известий» в силовых структурах.

Задержанный собирал сведения о военных и промышленных объектах в северо-западном округе, а затем передавал информацию террористической группе.

Ранее подозреваемый уже был судим, но по другим статьям. Теперь же ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

А ранее, в мае, ФСБ нашла крупный тайник украинских диверсантов с иностранным оружием в ДНР. Об этом сообщал 5-tv.ru. С места изъяли два пулемета, 20 гранатометов разных типов, два американских противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) Javelin, ручные гранатометы производства стран-членов Североатлантического альянса и другие боеприпасы. Найденное оружие отправили на исследование в научно-исследовательские центры Минобороны РФ.





