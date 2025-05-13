ФСБ нашла крупный тайник украинских диверсантов с иностранным оружием в ДНР

В освобожденном Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) был найден крупный тайник украинских диверсантов. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

«В результате совместных оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по ДНР и подразделений группировки „Восток“ Вооруженных сил России в Курахово обнаружен схрон с иностранным вооружением. Оперативниками УФСБ установлено, что тайник был заготовлен для применения диверсионно-террористическими группами противника в период празднования майских праздников на территории республики», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с места изъяли два пулемета западного производства, два американских противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) Javelin, ручные гранатометы производства стран НАТО, мины, гранаты и другое окружение. Все боеприпасы были переданы на исследование в научно-исследовательские центры Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Херсонской области была задержана гражданка России, которая оказывала финансовую помощь украинским боевикам. Женщина отдавала личные сбережения для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, медикаментов и экипировки.