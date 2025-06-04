Более 300 тысяч человек посетили Московскую неделю предпринимательства

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 10 0

Более 300 тысяч человек посетили Московскую неделю предпринимательства

Более 300 тысяч человек посетили Московскую неделю предпринимательства

Фото: mos.ru

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Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Московскую неделю предпринимательства посетили более 300 тысяч человек. В рамках события было проведено 23 мероприятия. Такие итоги в своем Telegram-канале подвел столичный мэр Сергей Собянин.

«Это отличный старт для многих начинающих бизнесменов и новые возможности для развития своего дела в столице», — говорится в сообщении.

Активности фестиваля проводились на четырех главных площадках столицы: Болотной площади, «Лужниках», Сколково и Манеже.

С 22 мая по 1 июня желающие могли посетить несколько мероприятий проекта. Например, в Московской неделе интерьера и дизайна участвовали около 1220 российских и зарубежных компаний — это в три раза больше, чем в 2022 году. Посетителей пришло более 84 тысяч.

На Дне предпринимательства выступили 122 спикеров. В рамках мероприятия прошло 58 паблик-токов и лекций, на которых присутствовало около пяти тысяч человек.

Крупнейшую стартап-конференцию в СНГ Startup Village провели в Сколково. В этом году в ней приняли участие свыше 16 тысяч человек из 43 стран мира.

Также гости и жители столицы могли поучаствовать в акции «День без турникетов», которая проходила в формате экскурсии и мастер-классов на площадках города.

Московская неделя предпринимательства является ежегодным мероприятием. В первый раз ее реализовали в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Москве можно оставить подарки участникам СВО в «Домиках добра».

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