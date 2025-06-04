Нужен паспорт, СНИЛС и ОМС: какую выплату могут получить беременные россиянки

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 21 0

Беременные россиянки могут получить родовой сертификат на 12 тысяч рублей

Россиянкам напомнили об еще одной выплате для беременных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Эксперт рассказала, кто может претендовать на деньги.

Беременные россиянки имеют право получить так называемый родовой сертификат на 12 тысяч рублей. Об этом aif.ru напомнила профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова.

Как уточняет эксперт, получить эту выплату можно вне зависимости от места их постоянной регистрации. При этом данный документ не выдается в бумажном виде, и обналичить его нельзя. Эти средства можно использовать исключительно для оплаты медицинских услуг, связанных с ведением беременности, родов и дообследования малыша.

«Родовой сертификат — это исключительно электронный документ, который формируется в женской консультации при постановке на учет по беременности и родам», — уточняет Проданова.

Специалист отмечает, что сумма сертификата не меняется в зависимости оттого, сколько ждет ли женщина одного ребенка, двойню или тройню.

Кроме того, подобный документ можно оформить лишь на одну беременность.

«Чтобы его оформить, будущей маме нужно будет предоставить в медицинское учреждение, в котором она состоит на учете, паспорт, СНИЛС и полис ОМС», — добавляет Проданова.

Увидеть свой документ можно на портале «Госуслуги».

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