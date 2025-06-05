Самолеты и сбитый режим: что может испортить отпуск с младенцем

Эксперт дала советы по путешествию с маленьким ребенком.

Самолет — более безопасный вид транспорта, по статистике. Но является ли авиаперелет хорошим выбором для путешествия с маленькими детьми? Об отпуске с малышами профессор кафедры неонтологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского Университета Мария Дегтярева рассказала в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, нахождение в самолете может быть чревато заражением респираторными вирусами из-за замкнутого пространства салона и большого скопления людей. С ребенком до года самолет точно выбирать не стоит. Однако здесь нужно учитывать — комфортно ли ваши дети переносят автомобильные поездки.

Дегтярева отметила, что решение о поездке нужно принимать исходя из настроения родителей.

«Если они воспринимают путешествие как приятное приключение и готовы к организационным сложностям — все пройдет значительно легче. Но если заранее ждут стресса, это обязательно отразится на всех участниках поездки, особенно на малыше», — поделилась она.

Если родители все-таки выбрали автомобиль для путешествия, по словам специалиста, остановки нужны обязательно не только для ребенка, но и для водителя. За рулем нельзя находиться без перерывов более 6-8 часов. Однако для ребенка их необходимо устраивать чаще.

«Особенно важно не будить малыша насильно, если он спит, но при этом стоит создавать условия, при которых он может проснуться естественно — смена обстановки, звукового фона и т. д. Младенцы в возрасте 3-6 месяцев особенно чувствительны к смене дня и ночи. Если ребенок проспит в дороге 6-8 часов, это может нарушить ночной режим. Поэтому оптимальный интервал между остановками — каждые 3-4 часа, с возможностью размяться, поесть, провести гигиенические процедуры», — рассказала Дегтярева.

Также, по словам эксперта, в поездке важно не сбивать режим дня ребенка. Нужно стараться сохранить привычный распорядок: время сна, приема пищи и так далее. Почувствовать себя комфортно младенцу помогут игрушки, одеяльца, пустышки и прочие вещи, которые родители используют дома ежедневно.

Дегтярева также посоветовала родителям заранее продумать путешествие с младенцем. Организация отпуска не должна быть хаотичной. Продуманный план поможет взрослым оставаться в позитивном настрое, а это благоприятно скажется на ребенке.

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