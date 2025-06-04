Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным
Переговоры продолжались больше часа.
Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры продолжались один час и 15 минут. Об этом рассказал сам Трамп на своей странице в Truth Social.
По словам Трампа, основным вопросом стала ядерная программа Ирана. Российский лидер предложил подключиться к дипломатическим усилиям и выразил готовность помочь в разрешении кризиса.
Кроме этого, лидеры обсудили ситуацию на Украине. Трамп назвал разговор «хорошим», но отметил: ждать мгновенного окончания конфликта не стоит.
Кремль подтвердил, что переговоры состоялись. Подробности российская сторона пока не раскрыла.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп выразил желание держаться в стороне от урегулирования конфликта на Украине. Вместе с тем, когда речь заходит о принятии новых экономических санкций против России, американский лидер обычно воздерживается от комментариев. В беседе с главами Германии, Франции, Италии и Финляндии, а также представителями Европейской комиссии, Трамп четко заявил, что не намерен оказывать давление на Россию или вводить жесткие экономические санкции.
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