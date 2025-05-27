Трамп намерен дистанцироваться от конфликта на Украине

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

NYT: Трамп намерен дистанцироваться от конфликта на Украине

Трамп намерен дистанцироваться от конфликта на Украине

Фото: Reuters/Ken Cedeno

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Оказывать давление новыми санкциями на Россию американский лидер не собирается.

Президент США Дональд Трамп выразил желание дистанцироваться от процесса разрешения конфликта на Украине, сообщила газета The New York Times (NYT). В публикации подчеркивалось, что Трамп часто говорит о стремлении присоединиться к антироссийским санкциям, вводимым европейскими странами.

Тем не менее, когда речь заходит уже о принятии решений по новым экономическим мерам против России, американский глава, как правило, отмалчивается. В разговоре с руководителями Германии, Франции, Италии и Финляндии, а также представителями Европейской комиссии, президент обозначил свою позицию, сообщив, что не собирается оказывать давление на Россию или вводить строгие экономические санкции.

Трамп, по всей видимости, сигнализирует о своем выходе из конфликта, что перекликается с недавним заявлением вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности к выходу из ситуации. Он также дал понять, что отказывается от ранее данных обязательств перед лидерами Франции, Германии и Великобритании о поддержке экономических мер против России, как отметил анонимный источник.

Ранее, 24 мая, Стив Форбс, политик и главный редактор Forbes, заявил, что если Трамп покинет переговоры между Москвой и Киевом, это может означать капитуляцию Украины. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер 23 мая отметил, что у Трампа есть два возможных пути: либо принять требования Москвы, либо выйти из переговорного процесса.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского и назвал его высказывания проблемой для Украины.

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