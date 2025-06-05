Украинские боевики обстреляли из танка больницу в Волновахе, где ранее проходили лечение. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Этот случай меня поразил, город Волноваха, центральная больница, в которой врачи лечили ВСУ. Выходит главный врач и говорит: «Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице», — рассказала Морозова.

Она отметила, что это осознанные удары боевиков ВСУ по гражданскому населению. При этом международные организации не обращают внимания на подобные преступления со стороны киевского режима, заключила Морозова.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.