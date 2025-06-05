Ядовитые змеи ужалили двух подростков в Ленобласти

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 33 0

В Ленобласти зафиксировали два случая нападения ядовитых змей на подростков

Подростков в Ленобласти покусали ядовитые змеи

Фото: © РИА Новости/Игорь Подгорный

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Инциденты произошли в один день, но в разных местах.

Двое подростков в Ленинградской области пострадали от укусов ядовитых змей. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В один день, 4 июня, но в двух разных местах, ядовитые змеи напали на несовершеннолетних, которые после этого оказались в реанимации.

В Гатчинском районе 17-летнего парня пресмыкающееся укусила за палец, когда тот гулял в Елизаветинском карьере. Школьник был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Второй подросток пострадал во Всеволожском районе. Змея напала на 16-летнего школьника и укусила за кисти обеих рук. В тот момент молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. Он также доставлен в медицинское учреждение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Новороссийске домашний трехметровый удав напал на свою хозяйку. Пресмыкающееся вцепилось в руку женщины и начало обвиваться вокруг жертвы. Пострадавшая не смогла выбраться из «объятий» самостоятельно и позвонила в службу спасения. Сотрудники МЧС освободили любительницу экзотических животных. Сейчас она находится в больнице. Змею вернули обратно в террариум.

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Ядовитые змеи ужалили двух подростков в Ленобласти

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