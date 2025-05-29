Змеиные объятия: в Новороссийске домашний удав напал на хозяйку
В Новороссийске домашний удав напал на хозяйку
Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Соломонов; 5-tv.ru
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Пострадавшая находится в больнице.
Жительницу Новороссийска пришлось спасать от собственного питомца. На хозяйку квартиры напал трехметровый удав.
Змея мертвой хваткой вцепилась в руку и стала обвиваться вокруг жертвы. Пострадавшей не оставалось ничего другого, кроме как звонить в МЧС.
После освобождения из змеиных объятий хозяйку удава отправили в больницу. Что касается самого питомца, то спасатели вернули его обратно в террариум.
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