Змеиные объятия: в Новороссийске домашний удав напал на хозяйку

Пострадавшая находится в больнице.

Жительницу Новороссийска пришлось спасать от собственного питомца. На хозяйку квартиры напал трехметровый удав.

Змея мертвой хваткой вцепилась в руку и стала обвиваться вокруг жертвы. Пострадавшей не оставалось ничего другого, кроме как звонить в МЧС.

После освобождения из змеиных объятий хозяйку удава отправили в больницу. Что касается самого питомца, то спасатели вернули его обратно в террариум.