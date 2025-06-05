Бюджетных мест в московских колледжах станет больше

Эфирная новость 17 0

Количество бюджетных мест в колледжах столицы вырастет на три тысячи

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Около 40 тысяч выпускников выбрали колледжи для дальнейшей учебы.

На три тысячи увеличится число бюджетных мест в колледжах Москвы. Как рассказала «Известиям» заммэра Анастасия Ракова, среднее специальное образование становится все более востребованным. Школьники стремятся получить реальную профессию и начать зарабатывать.

Москва и Петербург в этом году принимают участие в эксперименте. Регионы сами устанавливают контрольные цифры приема. И впервые девятиклассники могут сдавать не четыре предмета на ОГЭ, а два — обязательные русский и математику.

Около 40 тысяч девятиклассников решили поступать в колледж.

«13 тысяч детей — это те ребята, которые показывают очень хорошие образовательные результаты. Они учатся на четыре и пять. Проблем со сдачей переводных экзаменов у них точно не было. Значит, это их осознанный выбор более быстрого выхода на рынок», — рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В Москве сейчас открыто полмиллиона вакансий. И 75 процентов из них требуют специалистов со средним профессиональным образованием. Дефицит кадров наблюдается практически во всех отраслях. Наиболее остро он стоит в промышленности, строительстве, транспорте, IT-технологиях.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.13
0.63 90.66
1.35
Как знаки зодиака готовятся к летнему отпуску

Последние новости

22:45
В ООН назвали угрозы США для завершения конфликта на Украине неэффективными
22:25
Проекты НМГ отметили наградами на IV Национальной премии интернет-контента
22:10
Более 20 детей были госпитализированы с поезда Екатеринбург — Анапа
21:55
Бюджетных мест в московских колледжах станет больше
21:35
Российские бойцы вывозят из Сумской области захваченную западную технику
21:20
«Мы заключили сделку»: Трамп об урегулировании споров с Китаем

Сейчас читают

В отношении блогера Арега Щепихина возбужденно уголовное дело
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025