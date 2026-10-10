Собянин рассказал о физико-математической вертикали в московских школах

Собянин: популярность изучения физики в Москве растет с каждым годом

С каждым годом число московских школьников, желающих изучать физику, растет. На фоне этого одна из главных задач города — помочь талантливым ребятам освоить предмет. Об этом в мессенджере МАКС написал мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2026-м физику для основного государственного экзамена (ОГЭ) выбрали свыше 20 тысяч девятиклассников. Это на три тысячи больше, чем годом ранее. Число одиннадцатиклассников, выбравших физику для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), тоже выросло. Улучшилось и качество знаний.

С текущего учебного года у учащихся более 160 образовательных учреждений появилась возможность записаться на занятия в физико-математическую вертикаль. Этим шансом воспользовались свыше 6,6 тысячи детей — учеников 7-9 классов.

Сергей Собянин напомнил, что качественное инженерное образование — ключевое условие для развития технологического суверенитета любого государства. Тем временем как знание физики — фундамент, на котором еще в школе взращиваются высококвалифицированные кадры.

Ранее мэр города сообщил, что около 56 тысяч школьников учатся в предпрофессиональных классах Москвы.

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