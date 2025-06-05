Си Цзиньпин призвал США отменить принятые против Китая меры

В начале апреля 2025 года администрация Дональда Трампа заявила о введении масштабных торговых пошлин.

США должны реалистично отнестись к прогрессу, который был достигнут на переговорах в Женеве, и отменить негативные меры в отношении Китая. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с лидером Штатов Дональдом Трампом. Его слова передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«После женевских переговоров Китай серьезно и добросовестно выполнил соглашение. США должны реалистично взглянуть на достигнутый прогресс и отменить негативные меры, принятые против Китая», — сообщил он.

По словам вещателя, во время диалога глав государств Си Цзиньпин отметил важность начала двустороннего сотрудничества в различных сферах. При этом Трамп получил приглашение от председателя КНР посетить страну.

«Во время разговора председатель Си Цзиньпин любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил взаимностью. Как президенты двух великих держав, мы оба с нетерпением ждем этого», — поделился лидер США в социальной сети Truth Social.

Трамп рассказал, что разговор продлился около полутора часов и был посвящен торговым вопросам. Он отметил, что переговоры «завершились весьма позитивным заключением».

В начале апреля 2025 года администрация президента США Дональда Трампа заявила о введении масштабных торговых пошлин на импорт товаров в страну. В перечень государств с наиболее высокими сборами вошел Китай. Пошлина составляла 145%. В свою очередь, правительство КНР объявило об ответных пошлинах в размере 125% на все товары, которые ввозились из Штатов.

С 10 по 11 мая в Женеве проходили переговоры по торгово-экономическим вопросам между США и КНР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп перенес введение пошлин на товары из Евросоюза.