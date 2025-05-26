Торговая передышка: Трамп перенес введение пошлин на товары из Евросоюза

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 10 0

Дональд Трамп перенес введение пошлин на товары из Евросоюза

Трамп про тарифы в сторону евросоюза

Фото: Reuters/Eduardo Munoz

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Ограничения в размере 50% должны были вступить в силу 1 июня.

Президент США Дональд Трамп принял решение перенести на более поздний срок введение торговых пошлин в размере 50% на товары из стран Европейского союза. Вместо 1 июня, как планировалось ранее, ограничения вступят в силу 9 июля. Об этом американский лидер сообщил журналистам на борту своего авиалайнера.

По словам Трампа, инициатором переноса выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая обратилась к нему с соответствующей просьбой в ходе телефонного разговора.

«Я согласился перенести дату кажется, на 9 июля. Это будет 9 июля. Это была дата, о которой она просила», — заявил президент США.

Глава Белого дома также сообщил, что Еврокомиссия выразила намерение начать содержательные переговоры по вопросам торговой политики, что и стало основанием для временной отсрочки. Перенос сроков введения пошлин предполагает возможность достижения компромисса, способного смягчить последствия потенциального обострения экономических отношений между США и ЕС.

Ранее писал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил, что не планирует заключать торговую сделку с государствами Евросоюза.

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