Проще не бывает: как снизить давление обычной медицинской перчаткой

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 37 0

«Доктор Питер»: с помощью медицинской перчатки можно снизить давление

Проще не бывает: как снизить давление обычной медицинской перчаткой

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Впервые такое лечение опробовали в 2021 году в Бразилии.

Обычная латексная перчатка может ускорить выздоровление пациента. Первыми, кто их применил в качестве лечения, стали бразильские медсестры в 2021 году. Об этом сообщает портал «Доктор Питер» со ссылкой на журнал Nursing Open.

В разгар пандемии коронавируса две медсестры из Бразилии решили поддержать своих пациентов необычным способом — наполнили медицинские перчатки теплой водой и положили их на руки больным. Таким образом, они сымитировали теплое человеческое касание. После применения такого лечения пациенты быстрее пошли на поправку. Перчатки же получили романтическое название — «руки любви».

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Позже в Стамбуле турецкие медики повторили эксперимент. Всего за полчаса «руки любви» понизили больным давление. Также у пациентов выросло насыщение кислородом, а частота дыхания слегка увеличилась.

«Было показано, что прикосновение снижает выброс гормона стресса кортизола и увеличивает выброс серотонина и окситоцина. Прикосновение также создает социальную близость. Поэтому такой контакт очень важен, когда людям нужна социальная поддержка и защита. И одно из мест, где эта потребность ощущается больше всего, — это отделения интенсивной терапии», — сообщают исследователи.

Отмечается, что пациенты, которые борются с коронавирусом в таких отделениях, полностью изолированы от окружающего мира, а соответственно, не имеют возможности видеть друзей и близких. Это вызывает сильный стресс, с которым и призваны бороться «руки любви». Они поддерживают пациентов не только эмоционально, но и становятся неким видом терапевтического вмешательства. При этом важно следить за температурой воды и не допускать избыточного давления.

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